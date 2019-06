Tuttosport - Trattativa nel vivo, Massara si avvicina al Milan

Frederic Massara potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo del Milan. La strada, come riporta Tuttosport, sembra essere spianata: Maldini è già entrato in contatto con l’ex ds della Roma, il quale ha risolto la scorsa settimana il suo contratto con la società giallorossa. La trattativa è entrata nel vico: il Milan vorrebbe chiudere ila questione nel minor tempo possibile per mettere a posto un altro tassello nel puzzle dirigenziale.