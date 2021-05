Tuttosport - Verso Atalanta-Milan: in avanti ballottaggio Leao-Diaz

In vista del match di domenica contro l'Atalanta, decisivo nella corsa Champions del Milan, Stefano Pioli, secondo l'edizione odierna di Tuttosport, ha ancora un dubbio di formazione in attacco: in ballottaggio per una maglia da titolare ci sono infatti Rafael Leao e Brahim Diaz. Una decisione verrà probabilmente presa solo poche ore prima della sfida di Bergamo.