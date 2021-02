Secondo quanto riportato da Tuttosport, che pone l’accento sulla probabile formazione rossonera che scenderà in campo nel derby, in difesa potrebbe esserci un ballottaggio tra Tomori e Kjaer per un posto al fianco di Romagnoli. Il danese è rimasto in panchina per 90 minuti a Belgrado e sembra essere favorito, ma nulla è ancora deciso.