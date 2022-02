Tuttosport verso Milan-Udinese: "Leao è sbocciato, Beto già decisivo: derby portoghese"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Leao è sbocciato, Beto già decisivo: derby portoghese": titola così questa mattina Tuttosport in vista della sfida tra i due attaccanti stasera in Milan-Udinese che si giocherà alle 18.45 a San Siro. Il rossonero ha raggiunto la doppia cifra di gol segnati per la prima volta nella sua carriera, mentre il giocatore friulano punta a ripetersi dopo la rete nel match di andata.