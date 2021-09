Tuttosport - Verso Milan-Venezia: a destra ballottaggio Florenzi-Saelemaekers, l'ex Roma favorito

Tra i dubbi di formazione di Stefano Pioli per il match di stasera contro il Venezia a San Siro, ce n'è uno anche sulla fascia destra dove Alessandro Florenzi e Alexis Saelemaekers sono in ballottaggio per una maglia da titolare, con l'ex Roma in vantaggio per partire dal primo minuto. Lo riferisce Tuttosport stamattina.