Udinese-Milan 0-4, il tabellino della partita del "Bluenergy Stadium"

vedi letture

Bellissimo Milan, vittoria inappellabile a Udine. Ed era davvero tanto che non assistevamo a una partita dominata in cui la vittoria non è mai stata in discussione. Se il Milan di Conceiçao si è distinto nelle sue vittorie per la costante delle rimonte, qui i rossoneri si sono presi la partita da subito. Approccio feroce e difesa compatta. Esaltate le fasce laterali dove si è rivisto il Theo dei bei tempi e la difesa non ha concesso praticamente nulla. Il 3-4-3 varato per la prima volta è promosso sotto ogni punto di vista. Unica preoccupazione per quanto avvenuto a inizio ripresa, con lo scontro di gioco fra Maignan e Jimenez. Il francese è stato portato in ospedale dopo aver rimediato un trauma cranico. Lo spagnolo quasi 20 minuti dopo ha dovuto abbandonare il campo. La vittoria di Udine non cambia la classifica, ma se non altro dà morale per le prossime sei partite. Ora tocca all'Atalanta nella sera di Pasqua. Di seguito il tabellino della partita:



UDINESE - MILAN 0-4

RETI: 42' Leao, 45' + 1 Pavlovic, 74' Theo Hernandez, 81' Reijnders.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen (76' Pafundi), Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric (64' Iker Bravo), Karlstrom, Ekkelenkamp (76' Payero), Kamara (64' Rui Modesto); Atta; Lucca (83' Pizarro). A disp.: Sava, Padelli, Zarraga, Palma, Kabasele, Giannetti. All. Kosta Runjaic.

MILAN (3-4-3): Maignan (55' Sportiello); Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez (73' Sottil), Reijnders, Fofana, Theo Hernandez (81' Bartesaghi); Pulisic, Jovic (73' Abraham), Leao (81' Terracciano). A disp.: Torriani, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Bondo, Camarda, Joao Felix, Musah. All. Sergio Conceiçao.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.

ASSISTENTI: Del Giovane e Rossi.

IV UOMO: Crezzini.

VAR: Marini.

AVAR: Massa.

NOTE: Recupero: primo tempo 1', secondo tempo 5'. Ammoniti Bijol eTerracciano. Mike Maignan è uscito per infortunio, riportando un trauma cranico ed è stato trasferito all'ospedale di Udine.