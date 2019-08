Udinese-Milan, sei/sette "superstiti" dell'undici dello scorso anno

Domani, alle ore 18, il Milan sarà impegnato alla Dacia Arena contro l'Udinese. Saranno sei o sette i "superstiti" della formazione che fu schierata il novembre dell'anno scorso: Donnarumma, Romagnoli, Rodriguez, Borini, Suso e Castillejo. Anche Kessie fu in campo e probabilmente scenderà in campo al Friuli, anche se, da ciò che trapela, non dal primo minuto. In quell'occasione giocò anche Laxalt, il quale difficilmente giocherà, essendo al centro di trattative di mercato.