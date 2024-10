Udinese, Runjaic: "Thauvin non può giocare. Lovric e Payero recuperati"

L'Udinese sarà ospite del Milan di Fonseca domani alle ore 18 e torna in trasferta dopo due gare casalinghe. Questa mattina In conferenza stampa mister Kosta Runjaic ha spiegato il suo punto di vista sulle insidie della sfida contro i rossoneri, sottolineando l'assenza di Florian Thauvin, leader tecnico della squadra friulana.

Il punto a chiusura della sosta? Infortunati?

"Abbiamo sfruttato bene questa pausa soprattutto nella prima settimana. Ci siamo allenati in modo intenso, per quanto riguarda il fine settimana abbiamo anche lasciato due giorni liberi, sfruttando al meglio il tempo a disposizione. Lovric e Payero sono recuperati in pieno. Thauvin ha ancora a che fare con questo problemino che ha avuto in seguito alla partita con l'Inter. Un infortunio leggero alle costole, però gli fa ancora un po' male, quindi non può ancora allenarsi con il gruppo. Si sta allenando tra palestra e fisioterapia, però non può ancora essere in gruppo, non so se settimana prossima riuscirà a rientrare, lui vorrebbe tornare subito ma come detto ha ancora dolore, perciò attualmente Thauvin non può mettersi ancora gli scarpini per giocare. Kristensen settimana prossima potrà tornare in gruppo ed è una bella notizia, anche Sanchez è ormai sulla buona strada. Purtroppo Atta ha avuto un problema muscolare, non sappiamo se potrà esserci domani".