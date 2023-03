Udinese, Success: "Incredibile vincere con il Milan davanti ai nostri tifosi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il successo sul Milan, l'attaccante bianconero Isaac Success ha parlato ai microfoni di Udinese TV: "Sono molto felice, è stato incredibile vincere con il Milan davanti ai nostri tifosi. Non era facile contro una grande squadra. Dopo la gara con l’Inter c’è stata una reazione, che avete visto nelle ultime partite ed oggi raccogliamo il duro lavoro di questi giorni. Forse dovremmo giocare sempre con una squadra di Milano qui in casa. Abbiamo raccolto 7 punti nelle ultime tre partite ed è un grande risultato. Continuiamo a guardare partita per partita".