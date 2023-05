UEFA pronta ad escludere la Juve dalle coppe: sentenza prevista a giugno

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non si è chiusa ieri sera la vicenda legata al caso plusvalenze per la Juventus. Come spiega infatti La Gazzetta dello Sport, la UEFA continua a portare avanti le proprie indagini e la sentenza è attesa per giugno. Con l’antisportività dei dirigenti conclamata, c’è un articolo del regolamento europeo che consente di vietare l’accesso alle competizioni continentali.

Inoltre, anche le sanzioni per la violazione del Fair Play finanziario possono portare l’esclusione. Immaginare una Juve fuori dalle coppe per l’anno prossimo non è difficile, sottolinea la Rosea. Motivo per cui è fondamentale per i bianconeri centrare una qualificazione già quest’anno, anche solo in Conference, per scontare l’eventuale squalifica subito.