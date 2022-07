Un allenatore chiamato a rimanere On Fire, l’ultimo step di mister Pioli

MilanNews.it

Stefano Pioli si appresta a sedere sulla panchina del Milan per la quarta stagione consecutiva. Un percorso emozionante, iniziato con enormi difficoltà, nel quale il tecnico parmense è riuscito con umiltà, lavoro e sacrificio a trasformare il celeberrimo #PioliOut nella hit estiva “Pioli is on fire”. All’interno di questo viaggio ciò che risalta è il netto miglioramento ottenuto a livello di proposte tattiche, di gioco, di media punti e di risultati di classifica ottenuti di anno in anno dal tecnico: nel primo, complice la striscia di risultati post lockdown, è arrivata un’insperata qualificazione all’Europa League; nel secondo il tanto atteso ritorno nell’Europa che conta e infine, con la stagione appena conclusa, sappiamo tutti com’è andata a finire, come facilmente osservabile dal tatuaggio con lo scudetto sull’avambraccio del mister.

È il Milan di Stefano Pioli che cresce parallelamente alla propria squadra, che si rimbocca le maniche, fatica, lascia parlare il campo e con studio, strategia e una nuova mentalità fa finalmente sognare i propri tifosi. Europa League, Champions League e Scudetto negli scorsi tre anni, ma adesso che succede? Ora arriva lo step finale, quello più difficile, quello della riconferma ad alti livelli. Adagiarsi sugli allori di uno scudetto vinto non fa parte della storia e del DNA del Milan e, soprattutto come più volte ripetuto dai diretti interessati, non rappresenta un punto di arrivo, ma un punto di partenza. L’obiettivo è chiaro, seconda stella a destra, e auspicabilmente un buon percorso in Champions League che non si fermi ai gironi. La strada è tracciata, è lo step più difficile, ovvero rimanere un altro anno “On Fire”, ma Mister Pioli ha dimostrato di avere le carte in tavola per riuscirci nuovamente, con la speranza che anche l’altro avambraccio possa ospitare un nuovo tatuaggio…

