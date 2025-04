Un gol buono e uno annullato ma c'è molto di più: è Pulisic l'MVP di Venezia-Milan

Chris torna al gol e conquista il premio di migliore in campo nel successo rossonero

Il Milan si impone per 2-0 contro il Venezia, grazie a una prestazione da applausi di Christian Pulisic, eletto MVP del match dai tifosi rossoneri. Il numero 11 rossonero ha aperto le marcature al 5', sfruttando al meglio l'assist di Fofana. La sua presenza in campo è stata determinante, contribuendo a mantenere alta la pressione offensiva e a guidare la squadra verso una vittoria importante.

Pulisic ha brillato per tutta la partita, mostrando una tecnica sopraffina e una visione di gioco eccezionale. Il suo gol iniziale ha messo nei binari giusti la sfida e la sua capacità di creare occasioni ha messo in difficoltà la difesa avversaria. Ogni movimento di Chris è stato un pericolo costante per il Venezia, dimostrando ancora una volta il suo valore in campo.

Le statistiche di Pulisic parlano chiaro: un gol, due tiri totali e tre falli subiti, oltre a un contributo difensivo importante con due contrasti vinti. La sua precisione nei passaggi, con 27 riusciti su 34, ha permesso al Milan di mantenere il controllo del gioco. La sua prestazione è stata fondamentale per il successo della squadra, confermando il suo ruolo chiave nel sistema di gioco di Mister Conceição.

Con oltre il 70% delle preferenze espresse su AC Milan Official App, Pulisic ha superato nella corsa al premio di MVP Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. Una prestazione da incorniciare per il nostro numero 11, che lascia ben sperare per i prossimi impegni. Bravo Chris, continua così!