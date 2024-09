Un Ibra sorridente saluta Fonseca, poi il colloquio con Theo: le foto di oggi da Milanello

Sul proprio sito ufficiale, il Milan ha postato le foto dell'allenamento odierno. Due tra queste sono molto interessanti: il colloquio sulla panchina tra Zlatan Ibrahimovic e Theo Hernandez e il saluto tra lo svedese (molto sorridente) e Paulo Fonseca.

IBRA OGGI A MILANELLO: I DETTAGLI

Un allenamento molto lungo e intenso quello di oggi a Milanello per la squadra, sotto gli occhi attenti di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è arrivato attorno alle 11 presso il centro sportivo rossonero e ha accolto l’allenatore e i giocatori all’uscita degli spogliatoi prima dell’inizio della sessione. Ibra ha incoraggiato e spronato singolarmente i calciatori, non ha tenuto un discorso collettivo alla squadra, ma ha voluto poi dialogare con alcuni dei leader della squadra, tra cui Mike Maignan, Theo Hernandez e Tijjani Reijnders.

Zlatan ha anche dialogato con Paulo Fonseca.

Un segnale di vicinanza e di forte incoraggiamento in vista del derby di domenica, che è una partita molto importante sia per la classifica sia per il fattore ambientale.

Niente ribaltoni prima del derby

Appare evidente, dunque, che non vi saranno ribaltoni in panchina prima del delicatissimo derby di domenica sera in casa dell'Inter. La panchina di Fonseca è legata al risultato della stracittadina, ma una vittoria potrebbe anche non bastare perché ai primi risultati negativi, l'allenatore portoghese tornerebbe in bilico. Domani verranno effettuate le prove tattiche in vista del derby, mentre oggi c'è stata un'intesa seduta video.