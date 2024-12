Un Monza stoico cade al 98esimo: il Parma vince 2-1 all'ultimo respiro

Il Parma la vince all'ultimo respiro! La squadra di Pecchia si porta a casa tre punti pesantissimi in una sfida salvezza cruciale contro il Monza del nuovo allenatore Salvatore Bocchetti. Dopo un primo tempo a tinte biancorosse, a inizio ripresa l'episodio che cambia la partita: Pablo Marì commette fallo da rigore e viene espulso. Il Parma passa grazie a Hernani dal dischetto. Ciononostante il Monza stoico non si arrende e trova il pareggio al minuto 85 con Pedro Pereira e in inferiorità numerica. Ma la sfortuna ci vede bene quest'anno in Brianza e sull'ultima azione della gara, sugli sviluppi di calcio d'angolo, Lautaro Valenti riporta davanti il Parma per il 2-1 definitivo.

Il programma del 18° turno di Serie A:

28/12/2024 Sabato 15.00 EMPOLI-GENOA 1-2

28/12/2024 Sabato 15.00 PARMA-MONZA 1-2

28/12/2024 Sabato 18.00 CAGLIARI-INTER DAZN

28/12/2024 Sabato 20.45 LAZIO-ATALANTA DAZN/SKY

29/12/2024 Domenica 12.30 UDINESE-TORINO DAZN

29/12/2024 Domenica 15.00 NAPOLI-VENEZIA DAZN

29/12/2024 Domenica 18.00 JUVENTUS-FIORENTINA DAZN/SKY

29/12/2024 Domenica 20.45 MILAN-ROMA DAZN

30/12/2024 Lunedì 18.30 COMO-LECCE DAZN

30/12/2024 Lunedì 20.45 BOLOGNA-HELLAS VERONA DAZN/SKY