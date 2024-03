Un olandese in rete per il Milan, 12 anni dopo. Reijnders dopo Emanuelson

Il gol di Tijjani Reijnders è il primo olandese a distanza di 12 anni. L'ultima gioia proveniente dai Paesi Bassi è firmata Urby Emanuelson, in un Zenit-Milan valido per la fase a gironi di Champions League e datata 3 ottobre 2012. Per la cronaca la partita fu vinta dai rossoneri per 2-3 con l'olandese che aprì le marcature.