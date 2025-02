Una conferma di Joao Felix al Milan è difficile, se non impossibile

L'avventura al Milan di Joao Felix è già finita? Perché dopo la sconfitta di Bologna si aprono pesanti discussioni sul futuro, sia di Conceiçao che dell'attaccante, arrivato dal Chelsea per circa 6,5 milioni di prestito, un ingaggio pesante e la sensazione che potesse essere un lenitivo. Il problema va diviso in due: in parte sicuramente in capo al giocatore che negli ultimi anni ha giocato con Atletico Madrid, Barcellona e Chelsea, senza avere mai convinto fino in fondo. Poi c'è una questione societaria che è sotto gli occhi di tutti, da diverso tempo, ma che più di qualcuno ha preferito far passare quasi in secondo piano: prima era colpa di Pioli, poi di Fonseca, ora appunto di Conceiçao. Chissà se prima o poi qualcuno si metterà in discussione.

Poi, appunto, c'è Joao Felix. Lento come un passo di fado, riflessivo, quasi corpo estraneo. Poi certo, le qualità tecniche non sono in discussione, nel trattamento del pallone e sul possibile ricamo. Gli arabeschi piacciono se funzionano, non se sono solo belli, semplicemente perché perdono la funzionalità e il divertimento insito.

Dunque l'avventura italiana di Joao Felix potrebbe essere già arrivata al capolino. C'è ancora la Coppa Italia per cercare di determinare e chiudere una stagione che attualmente sembra fallimentare: eppure è stata vinta la Supercoppa Italiana e c'è un doppio derby, in semifinale, contro l'Inter. Ecco, la stracittadina sembra l'unica parentesi felice di quest'annata. Poi, però, sarà dura pensare a una permanenza a Milano, non solo per una questione economica.