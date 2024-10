Una dolce sinfonia: Fofana si è preso il centrocampo del Milan

Ennesima ottima prova di Youssouf Fofana, che anche ieri sera contro l'Udinese ha saputo gestire e a tratti dominare a centrocampo. Grande sostanza, discreta qualità ma quanto carattere! Il francese gasa anche per la sua attitudine in campo, un esempio per i compagni.

Sul proprio profilo Instagram ha voluto postare così dopo la partita contro i Friulani.