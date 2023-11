Una Francia esagerata: 14 gol contro Gibilterra e doppietta per Giroud

La Francia legittima ancora una volta la propria forza vincendo per 14 a zero contro Gibilterra. Lunga lista dei marcatori francesi: tripletta di Mbappè, Thuram, Rabiot, Dembèlè, Fofana, Coman, Klauss, autorete di Santos e doppietta, con gol in rovesciata da parte di Olivier Giroud.