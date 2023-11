Una nuova guida in RedBird: ecco il nuovo manager scelto da Cardinale

Secondo quanto riportato dal sito di Calcio e Finanza, il fondo americano RedBird proprietario di Milan e Tolosa ha assunto una nuova figura per le attività di investimento nel mondo dello sport e dell'intrattenimento. La scelta, dopo le indescrizioni delle scorse settimane è ricaduta su Jeff Shell. Come riporta anche il quotidiano americano The Wall Street Journal, Shell ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di NBC Universal, e in passat aveva già lavorato con RedBird senza però avere ruoli ufficiali all'interno del grupo statunitense.

Chi è Jeff Shell?

Prima di lavorare con NBC Universal, Shell era uno dei dirigenti più importanti del settore dei media e ha ricoperto ruoli senior presso Comcast (proprietaria di Sky) e NBCU, tra cui la direzione dello studio cinematografico Universal Pictures e delle operazioni internazionali. Inoltre, Shell è stato uno dei primi sostenitori del rilascio della piattaforma streaming Peacock, che detiene alcuni dei titoli più importanti dell’industria cinematografica. In questi ultimi anni, RedBird ha ampliato le sue partecipazioni nel settore dei media negli ultimi anni e possiede partecipazioni nelle società di produzione Skydance Media e Artists Equity, lo studio lanciato da Ben Affleck e Matt Damon. L'attuale fondo rossonero ha anche ampliato partnership con diverse leghe sportive tra cui la NFL e proprietà in reti sportive regionali tra cui YES Network, la casa televisiva dei New York Yankees.