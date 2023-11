Una serata per cuori forti: questo il match preview del Milan

Manca sempre meno all'importante sfida di Champions League questa sera tra Milan e Borussia Dortmund. I rossoneri sono reduci in campionato da una vittoria sofferta contro la Fiorentina: 1-0 il gol decisivo di Theo su calcio di rigore. Anche i tedeschi hanno fatto bene in Bundes, vincendo in rimonta per 4-2 l'ultima partita contro il Borussia Monchengladbach. Quest'oggi ad assistere alla partita ci saranno più di 75mila spettattori a San Siro ma con alcuni ospiti speciali. In particolare saranno presenti soprattutto Jannik Sinner e Gerry Cardinale, in quello che si preannuncia, come sempre, un ambiente rovente e molto carico di entusiasmo da parte dei supporters rossoneri. Per quanto riguarda il percorso dei rossoneri in Champions, Il Milan in questo momento è terzo in classifica con 5 punti in un girone di ferro insieme a Newcastle, PSG e proprio Borussia Dortmund dove però c'è sempre stato un sostanziale equilibrio tra tutte le squadre. Apparso sui canali social del club rossonero, questo il match preview dedicato alla notte europea di questa sera.

Il post del Milan sulla partita di questa sera a San Siro.