Unai Simon eroico per la Spagna: ha giocato tutto l'Europeo con un legamento rotto

Se alcuni giocatori convocati con le rispettive nazionali hanno ricevuto critiche pesanti per aver tirato indietro la gamba, di certo la Spagna non può che ammirare l'atteggiamento di Unai Simon. In campo sette volte su sette, il portiere campione d'Europa in carica è stato tra i protagonisti di Euro 2024 con la maglia delle Furie Rosse: prestazioni di livello e grandi parate nonostante un grave infortunio al tendine, come riportato da Marca.

Secondo il quotidiano iberico l'estremo difensore dell'Athletic Club ha giocato con la rottura al legamento tra lo scafoide e il semilunare, un infortunio pesante che lo ha costretto a ricorrere per l'intero torneo alle infiltrazioni nella zona interessata. Terminato l'Europeo il portiere si è operato immediatamente, ma per il recupero serviranno almeno 4-5 mesi: di sicuro l'aver giocato sopra a una condizione problematica ha sicuramente peggiorato il quadro clinico del giocatore.

L'Athletic Bilbao, a quanto pare, era al corrente di tutto e ha accettato che il proprio giocatore giocasse da infortunato: ora però lo spagnolo si è dovuto operare e dovrà restare fermo per diverse settimane, ma con un Europeo in più in bacheca. Un atteggiamento da ammirare che evidenzia l'attaccamento alla maglia della propria nazionale da parte degli spagnoli.