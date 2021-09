Under 17, il Milan vince il Trofeo Nereo Rocco: risultati e marcatori

L'account Twitter del Settore GIovanile del Milan ha pubblicato i risultati del Torneo Nereo Rocco giocato e vinto dall'Under 17 rossonero. Questi i match e i marcatori.

U17 | Torneo Nereo Rocco

Prima fase

Milan vs Settignanese 9-1 (Longhi x3, Mangiameli x2, Gramignoli x2, Cifuentes x2)

Milan vs Empoli 2-0 (Longhi)

Milan vs Arezzo 1-0 (Tavernaro)

Semifinale

Milan vs Bologna 2-0 (Perrucci, Longhi)

Finale

Milan vs Fiorentina 1-0 (Perrucci).

