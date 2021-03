Under 21, Dalot titolare contro la Croazia: il rossonero schierato come terzino sinistro

A breve ci sarà il fischio d’inizio di Portogallo-Croazia, partita valida per la fase a gironi dell’Europeo Under 21. Tra i lusitani scende in campo dal primo minuto Diogo Dalot, terzino del Milan in prestito dal Manchester United. Il numero 5 rossonero verrà utilizzato come terzino sinistro.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Thierry Correia, Diogo Queiros, Diogo Leite, Dalot; Vitinha, Florentino, Gedson Fernandes; Francisco Trincao, Tiago Tomas, Pote. All. Rui Jorge.

CROAZIA (4-3-3): Semper; Sverko, Erlic, Vuskovic, Bradaric; Bistrovic, Moro, Franjic; Majer, Kulenovic, Ivanusec. All. Biscan.