Under 21 in campo alle 17.30: due giocatori di proprietà rossonera impegnati

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel pomeriggio di oggi allo stadio Nereo Rocco di Trieste andrà in scena la partita tra Italia e Bosnia under 21, valida per le qualificazioni ai prossimi campionati europei. Tra gli azzurrini a disposizione di Nicolato anche due calciatori di proprietà del Milan: Lorenzo Colombo in prestito alla Spal e Alessandro Plizzari in prestito al Lecce. Il fischio di inizio è fissato per le 17.30 e la partita sarà trasmessa in diretta su Rai 2.