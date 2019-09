Under 21, Nicolato: “Buona Italia, si può migliorare”

Paolo Nicolato, CT dell’Italia Under 21, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria per 5-0 contro il Lussemburgo. Queste le sue dichiarazioni: “È stata una buona Italia, ma si può sempre migliorare. Nel primo tempo abbiamo portato un po’ troppo palla. Il nostro tipo di gioco tende a sfiancare gli avversari come questi, che tendono a chiudersi, trovando qualche spazio in più nella ripresa. La sostituzione di Kean? Mi serviva un calciatore che giocasse più in ampiezza. Moise tendeva ad accentrarsi ed in panchina avevo Sottil che è invece bravissimo a fare quel tipo di gioco. Il cambio di Zaniolo? Ho tanti giocatori di qualità e se posso li utilizzo”.