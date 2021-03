Brahim Diaz scenderà in panchina nella sfida tra Spagna Under 21 e Repubblica Ceca. L'attaccante rossonero avrebbe dovuto giocare dall'inizio, ma un problema alla caviglia ha costretto Luis de la Fuente ad escluderlo dall'undici titolare. Il guaio fisico, tuttavia, non sembra di eccessiva gravità, altrimenti il classe '99 non sarebbe andato neanche in panchina.