Al minuto 84 di Repubblica Ceca-Italia, col risultato sull'1-1, Sandro Tonali è stato espulso per condotta violenta. Il centrocampista rossonero ha commesso una sciocchezza calpestando volontariamente la caviglia dell'avversario a terra prima con un piede e poi con l'altro. L'arbitro, vicinissimo all'azione, non ha potuto far altro che estrarre il cartellino rosso.