Ungheria-Italia, per Mancini sarà la partita numero 55 da CT: staccati Vicini e Valcareggi

Questa sera l’Italia sfiderà l’Ungheria in trasferta per l’ultima partita del girone di Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini, in caso di vittoria, accederanno alla final four della competizione. Per il CT quella di questa sera sarà la partita numero 55 al timone della nazionale. Il tecnico marchigiano supera così Azeglio Vicini e Ferruccio Valcareggi fermi a 54. A quota 56 ci sono Cesare Prandelli e Marcello Lippi. Lontani ancora Vittorio Pozzo (95) ed Enzo Bearzot (88).