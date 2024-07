Uruguay-Colombia, Bielsa: "I giocatori hanno reagito come avrebbe fatto qualsiasi essere umano"

La Colombia è volata in finale di Copa America dopo aver battuto ai rigori l'Uruguay, peccato che al triplice fischio sugli spalti sia andato in scena lo spettacolo più raccapricciante possibile: risse violente di alcuni tifosi colombiani all'indirizzo delle famiglie dei giocatori della Celeste. Un caso che ha fatto tanto discutere, vedendo coinvolti appunto i giocatori della Nazionale accorsi in difesa dei propri cari. Ma Marcelo Bielsa, intervenuto in conferenza stampa, ha perso le staffe nel difendere a spada tratta la reazione dei suoi ragazzi per gli spiacevoli eventi.

La furia del tecnico. "L'unica cosa che posso dirvi è che i giocatori hanno reagito come avrebbe fatto qualsiasi essere umano", ha esordito il ct dell'Uruguay. Affermando che questo non sarebbe successo nel caso di "una porta di fuga e la prevenzione". Proseguendo: "Ma se le due cose non succedono e stanno attaccando sua moglie, sua madre, il suo bambino, sua moglie, sua sorella, cosa chiedete se vanno a sanzionare quelli che sono andati a difenderli?".

Dopodiché il tecnico della Celeste, sempre in merito alla questione, ha attaccato parte della stampa per la posizione presa sull'accaduto: "Ci sono percentuali di giornalisti che non attaccano certi settori responsabili perché non è economicamente conveniente per loro. Che sia vero o falso, quello che succede è che non lo si vuole dire per corporativismo. Io devo dirlo per corporativismo ma non mi interessa nulla. L'unica cosa che mi interessa è che un ragazzo che vede picchiare sua madre, sua sorella, sua moglie e il suo bambino...che ci sia una procedura perché questo non accada. Perché se accade, che almeno ci sia una porta di fuga", la chiosa.