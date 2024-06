USA-Bolivia, dopo il gol Pulisic ha indicato un ex rossonero in tribuna per festeggiare

Contro la Bolivia, nella gara di esordio degli USA in Copa America, Christian Pulisic ha segnato il suo 30° gol con la maglia della nazionale americana. Una rete bellissima arrivata dopo appena tre minuti con un bellissimo tiro a giro dopo gli sviluppi di un calcio d'angolo. Nell'esultare, Christian è corso subito verso le tribune e per festeggiare ha indicato una vecchia conoscenza del Milan: si tratta di Gianni Vio, attuale collaboratore tecnico della nazionale a stelle e strisce e noto specialista delle palle inattive che in carriera ha lavorato anche a Milanello sotto la gestione di Pippo Inzaghi. Lo riferisce ESPN.

Intervistato da Milannews.it qualche settimana fa (clicca QUI per leggere l'intervista completa), Gianni Vio ha parlato così di Pulisic: "Ha grandi qualità e a me sorprende molto quando non ha la palla, legge in anticipo lo sviluppo delle varie situazioni di gioco. E sono cose, queste, che ti fanno la differenza. Non per niente ha segnato tanti gol perché segue sempre lo sviluppo dell'azione, la prevede. Ed è sempre al punto giusto".