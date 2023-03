MilanNews.it

Gli Stati Uniti di Sergino Dest hanno battuto 1-0 El Salvador nel match giocato ad Orlando e valido per la CONCACAF Nations League: decisivo un gol di Ricardo Pepi al 62'. Il giocatore rossonero è stato schierato titolare come terzino destro ed è rimasto in campo per tutta la partita.