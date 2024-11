Uva: "Ogni club pensi a dare un valore aggiunto alla società"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Avere il manager della sostenibilità è un criterio A per partecipare alle competizioni Uefa. E' una camicia di forza che prima abbiamo applicato a noi stessi e poi alle federazioni". Lo ha detto Michele Uva, direttore Social&Environmental Sustainability dell'Uefa. "Non è vero che la sostenibilità ha sempre un costo, noi per Euro 2024 abbiamo fatte tante azioni che non ne hanno avuti - ha aggiunto -. Quanto fatto in Germania lo abbiamo testato per due anni.

Ora la prossima sfida è che tutti i club, non solo quelli professionistici, pensino a portare un valore aggiunto alla società civile. Perché si può fare". Affinché la sostenibilità anche in Italia diventi una priorità "ci deve essere la volontà dal vertice dei club", ha spiegato ancora Uva che esclude un suo ritorno da manager in Italia e che parlando delle parole di Donald Trump da nuovo presidente degli Stati Uniti d'America sulla corsa al petrolio ha concluso: "Questo per noi come organizzazione non cambierà nulla, noi non abbasseremo il nostro livello di guardia". (ANSA).