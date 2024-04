Vaciago su Tuttosport: "Juve-Milan? Una brutta figura di cui il calcio italiano non aveva bisogno"

Nel corso del suo fondo per il quotidiano oggi in edicola, il direttore di Tuttosport Guido Vaciago ha espresso il suo parere sul match fra Juventus e Milan di ieri sera terminato 0-0: "E c’erano pure tutte le tv straniere collegate! Tratte in inganno dal cartellone che offriva un classico del calcio italiano e, comunque, la sfida fra la seconda e la terza…in teoria. In pratica, è stata una brutta figura di cui il calcio italiano non aveva bisogno, perché se è vero che negli ultimi venti minuti qualcosa, seppure confuso e impreciso, è successo, chissà quanti avranno avuto la forza di arrivarci, al settantesimo (...).

Massimiliano Allegri e Stefano Pioli sono i primi a essere sotto accusa e, molto probabilmente, i primi a essere condannati. Non si tratta di sentenze ingenerose, perché hanno grosse responsabilità se le squadre si esprimono così male. Ma sarebbe un verdetto monco se ci si limitasse a individuare colpe solo nei tecnici. I problemi di Juventus e Milan derivano anche da una rosa inadeguata, non solo mal gestita. In stagioni come queste, resta sempre il dubbio di dove inizino i limiti tecnici del singolo e dove finiscano le colpe di chi non lo mette nelle condizioni migliori".