Valente (5 Stelle): "Il calcio deve ripartire, ma va cambiato il protocollo"

Simone Valente, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati e membro della commissione cultura, ha parlato della ripresa della Serie A: "Se al primo contagio – cosa che plausibilmente accadrà - si deve bloccare tutta la squadra, è evidente che a queste condizioni il campionato di calcio non ripartirà. Per questo credo sia necessario trovare soluzioni alternative a quelle prospettate guardando a tutti gli altri Paesi europei che proprio in questi giorni hanno annunciato la ripartenza. Dobbiamo battere tutte le piste possibili per far ripartire quel che rappresenta un’enorme industria che genera spettacolo e intrattenimento dando lavoro a oltre 120mila persone. Il calcio, piaccia o meno, rappresenta un asset fondamentale del Sistema Paese a livello sportivo, economico e sociale e come tale va trattato".