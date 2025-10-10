Van Basten: “Partite all’estero? Campionato falsato. Pazzesco anche per i tifosi”

L'ufficialità della decisione di giocare Milan-Como e Villareal-Barcellona rispettivamente in Australia e negli Stati Uniti ha suscitato non poche polemiche all'interno di tutto il mondo dello sport, tra tifosi, calciatori, giornalisti ed anche ex calciatori, come in quetso caso. Come riportato da Sportmediaset infatti, anche Marco Van Basten si è espresso a riguardo e non ha speso belle parole per la scelta che è stata presa.

"Hai un campionato che si gioca in Spagna o in Italia e all'improvviso ti ritrovi a giocarlo dall'altra parte del mondo. Il vantaggio di giocare in casa è completamente diverso. È pazzesco anche per i tifosi. Che razza di commedia è questa? Non la capisco proprio, mi sembra una follia. È una mancanza di gratitudine verso i tifosi e il Paese. Ed è anche un fallimento del campionato, che viene falsato. Perché una squadra gioca in trasferta e un'altra no? Non è giusto, è una distorsione della competizione e dovrebbe essere vietato"