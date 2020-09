Van Gaal racconta: "Braida mi voleva al Milan ma rifiutai"

Presente a Castiglion Fiorentino per ritirare il premio Internazionale Fair Play - Menarini 2020 categoria 'Una vita per lo sport', Louis van Gaal ha rivelato un retroscena sul Milan: "Vicino ad allenare in Italia? Sì, molte volte. È accaduto intanto prima di andare al Barcellona dopo l'esperienza all'Ajax. Braida venne a casa mia, ad Amsterdam, per portarmi al Milan. Voleva che venissi immediatamente e non potevo. Ho deciso di non accettare".