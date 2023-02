Varane ufficializza l'addio alla nazionale francese a soli 29 anni

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Dopo le anticipazioni de Le Parisien, ecco l'ufficialità del ritiro dalla nazionale francese di Raphael Varane. Il difensore ha scelto di darne l'annuncio attraverso un lungo post su Instagram: "Rappresentare il nostro magnifico Paese per un decennio è stato uno dei più grandi onori della mia vita. Ogni volta che ho indossato questa maglia speciale, ho provato un immenso orgoglio. Il dovere di dare il massimo, di giocare con il cuore e di vincere ogni volta che scendevamo in campo. Ci ho pensato per diversi mesi e ho deciso che è il momento giusto per me di ritirarmi dal calcio internazionale" è un passaggio della lunga lettera. 93 presenze, segnando 5 reti. Ricordiamo che al termine di Qatar 2022 avevano annunciato ufficialmente il loro ritiro internazionale Karim Benzema, Hugo Lloris e Steve Mandanda.