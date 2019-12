Ciro Venerato, intervenuto a Radio Sportiva, si è espresso sull'idea del Milan di riportare Ibrahimovic in rossonero: "Per il Milan meglio un prospetto che Ibra? No, perché la società ha bisogno di tornare in Europa al momento. Ibrahimovic è già pronto a fare la differenza, mentre un giocatore giovane avrebbe bisogno di tempo".