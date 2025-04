Venezia-Milan 0-2, Pulisic è il "Panini Player of the Match". È il 4° riconoscimento stagionale

vedi letture

Christian Pulisic è il "Panini Player of the match" di Venezia-Milan 0-2. Lo statunitense ha segnato la rete che ha sbloccato la partita dopo cinque minuti di gioco. Per lui sono 10 i centri in campionato e 16 considerando tutte le competizioni.

Anche MilanNews.it è concorde nel giudizio (QUI TUTTE LE PAGELLE) dando un 7 a Capitan America, così motivato: "Non trovava il gol da 43 giorni, da Milan-Como, con in mezzo un po’ di prestazioni non esaltanti, sintomo di una condizione non perfetta. Al Penzo sblocca la partita e svaria tanto, per non dare punti di riferimento al Venezia. Nel complesso, la sua prova torna ad essere su livelli “da Pulisic” ed è decisivo.

Questo il tabellino di Venezia-Milan, match valido per la 34^ giornata di Serie A.

1ª giornata, Milan - Torino 2-2 - Noah Okafor

4ª giornata, Milan - Venezia 4-0 - Christian Pulisic

5ª giornata, Inter - Milan 1-2 - Tijjani Reijnders

6ª giornata, Milan - Lecce 3-0 - Theo Hernandez

8ª giornata, Milan - Udinese 1-0 - Samuel Chukwueze

11ª giornata, Monza - Milan 0-1 - Tijjani Reijnders

14ª giornata, Milan - Empoli 3-0 - Tijjani Reijnders

17ª giornata, Verona - Milan 0-1 - Tijjani Reijnders

19ª giornata, Como - Milan 1-2 - Emerson Royal

22ª giornata, Milan - Parma 3-2 - Tijjani Reijnders

24ª giornata, Empoli - Milan 0-2 - Christian Pulisic

25ª giornata, Milan - Hellas Verona 1-0 - Santiago Gimenez

28ª giornata, Lecce - Milan 2-3 - Christian Pulisic

29ª giornata, Milan - Como 2-1 - Tijjani Reijnders

31ª giornata, Milan - Fiorentina 2-2 - Luka Jovic

32ª giornata, Udinese - Milan 0-4 - Rafael Leao

​​​​34ª giornata, Venezia - Milan 0-2 - Christian Pulisic

CLASSIFICA

6 premi: Reijnders

4 premi: Pulisic

1 premio: Okafor, Theo Hernandez, Chukwueze, Emerson Royal, Gimenez, Jovic e Leao