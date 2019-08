Ventola: "Giampaolo crede nel 4312 ma poi parla il campo"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex attaccante Nicola Ventola per parlare della Serie A. Ecco le sue parole sui rossoneri: "Di solito non si deve dire, ma lui crede in quel modulo. Poi parla in campo e vedendo il precampionato l'Inter, anche senza attaccanti, si vedeva che poteva far bene. Il Milan no. Lui c'ha provato, ma il tecnico bravo alla fine si deve adattare ai giocatori che ha e cambierà modulo"