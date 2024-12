Vernazza si interroga: "La vera domanda è: perchè il Milan ha ingaggiato Fonseca?"

Sebastiano Vernazza, giornalista della Gazzetta dello Sport, questa mattina sulla rosea ha offerto il suo pensiero e punto di vista in merito all'esonero di Paulo Fonseca dal ruolo di allenatore del Milan. Le dichiarazioni di Vernazza: "La vera domanda è un'altra: perché il Milan ha ingaggiato Fonseca? Per i risultati con il Lilla, il quarto posto in Ligue 1 nella stagione scorsa? Perché aveva fatto bene con lo Shakhtar in Ucraina una vita fa? Perché nel 2021 aveva portato la Roma alla semifinale di Europa League? Troppo poco. In giro c'erano profili migliori, Antonio Conte su tutti, per quanto l'ex ct azzurro sia costoso come ingaggio ed esigente sul mercato".