Verona-Milan, arbitra Mariani: sarà la 21esima volta che dirigerà i rossoneri, i precedenti

vedi letture

La sfida in programma questo pomeriggio allo stadio Marcantonio Bentengodi fra Hellas Verona e Milan è stata affidata all'arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Non è la prima volta che il fischietto nativo di Roma dirigerà una gara del diavolo, visto che secondo i dai forniteci da magliarossonera.it quella delle 15 sarà la 21ma volta che dirigerà il Milan. Nonostante questo, comunque, non ci sono precedenti con il Verona, solo uno con il Chievo Verona ma a Milano, finì 3-2 per i rossoneri nel marzo 2018.

In totale, con Maurizio Mariani in campo il Milan ha registrato 11 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. In questa stagione il fischietto di Aprilia ha arbitrato il diavolo in due occasioni: un 4-1 interno con il Torino e la sconfitta con la Juventus per 1-0, sempre a San Siro.