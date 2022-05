MilanNews.it

Domenica sera alle 20.45 il Milan affronterà il Verona in quella che sarà la penultima trasferta stagionale. Stefano Pioli, tecnico rossonero, in carriera ha affrontato gli scaligeri in 18 occasioni, e il bilancio gli sorride. Pioli ha battuto il Verona 8 volte e ha ci ha perso in 3 occasioni. Le restanti 7 partite sono finite in pareggio.