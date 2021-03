Verona-Milan, Kessie eletto miglior giocatore della partita

Tramite i suoi canali ufficiali, il Milan ha comunicato che Franck Kessie è stato il migliore in campo nel match di ieri contro il Verona. Un’altra enorme prestazione di Franck, scrive il Milan, che ha condotto la squadra a un’importante vittoria per 0-2 su un campo non facile. Ecco il post.

Yet another stellar performance from Kessie earns him the @emirates MVP award



Kessie è l'MVP della vittoria al Bentegodi: un'altra enorme prestazione, Franck #VeronaMilan #SempreMilan pic.twitter.com/1lZFo6CGEb — AC Milan (@acmilan) March 8, 2021