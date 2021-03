Verona-Milan, l'ex rossonero Kalinic salterà la sfida per infortunio

Nikola Kalinic, attaccante croato del Verona ed ex del Milan, non ci sarà nel match di domani fra i gialloblu e i rossoneri. Kalinic è fermo da diverso tempo a causa di una lesione muscolare al bicipite femorale. L’ex rossonero ne avrà almeno per altri 10 giorni, e dunque, è costretto a saltare la sfida contro la sua ex squadra. Ricordiamo che Kalinic ha giocato nel Milan nella stagione 2017/2018 disputando in totale 41 partite e segnando 6 reti. Non ottimo il suo rendimento, tant’è che l’allora dirigenza, decise per la stagione successiva, di cederlo all’Atletico Madrid.