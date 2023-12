Verso Atalanta-Milan: a Bergamo Giroud non ha ancora segnato

Il Milan si prepara per l'importante sfida di sabato pomeriggio a Bergamo contro i neroazzurri di Gasperini con una novità: il ritorno in campionato di Olivier Giroud. Infatti, l'attaccante francese, in Serie A manca dalla sfortunata trasferta contro il Lecce dell'11 novembre dove rimediò una squalifica durata due giornate, saltando quindi le due gare interne contro Fiorentina e Frosinone. Il numero 9 del Milan ha poi giocato in Champions League contro il Borussia Dortmund, sbagliando però un calcio di rigore a inizio partita. Il bomber ex Chelsea e Arsenal è affamato di gol e ha voglia di togliersi un pò di polvere di dosso, dopo l'ultima rete segnata per l'appunto in trasferta contro il Lecce.

Olivier Giroud in questi anni in rossoneri ha segnato praticamente ad ogni big italiana: Napoli, Inter, Roma e Juventus le vittime al momento dell'attaccante della nazionale francese, manca all'appello, per l'appunto l'Atalanta. Importante è anche il dettaglio che riguarda i numeri del numero 9 del Milan in Serie A: finora sono 7 i gol segnati in campionato l'obiettivo di incrementare ancor di più un inizio di campionato, squalifica a parte, molto positivo per l'eterno bomber rossonero: nel mirino di Giroud c'è solo la dea in questo momento.