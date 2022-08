Verso Atalanta-Milan, ballottaggio in attacco: Giroud o Rebic come centravanti

MilanNews.it

Continua la preparazione dei campioni d'Italia per la gara contro l'Atalanta. Mister Pioli porta con sé diversi dubbi di formazione, soprattutto in attacco: è aperto il ballottaggio tra Ante Rebic, autore di una doppietta contro l'Udinese, e Olivier Giroud per il ruolo di centravanti. Nella giornata di domani l'allenatore rossonero potrebbe sciogliere i primi dubbi.