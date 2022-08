Verso Atalanta-Milan, Pioli recupera Tonali: le ultime di formazione

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ottime notizie per mister Pioli, che in vista di Atalanta-Milan di domenica sera recupera Sandro Tonali. Il numero 8 rossonero tornerà titolare a centrocampo dopo aver saltato il match inaugurale contro l'Udinese per un problema al flessore che si è rivelato meno grave del previsto.

Cresce la condizione di De Ketelaere, Origi e Giroud, ma mister Pioli dovrebbe riproporre dal primo minuto la stessa formazione scesa in campo contro l'Udinese: c'è un unico ballottaggio ed è a destra, tra Messias e Saelemaekers. Il belga al momento è in vantaggio sul brasiliano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic.