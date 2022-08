Verso Atalanta-Milan, sulla destra ballottaggio Messias-De Ketelaere

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo il Corriere dello Sport, in vista della sfida all'Atalanta, Pioli sta pendando al ballottaggio sulla destra sempre tra Messias e un calciatore belga che però, questa volta, non è Saelemaekers. Infatti pare che la scelta ricadrà o sul brasiliano o sul nuovo arrivato Charles De Ketelaere. Dopo la prestazione da Mvp di Diaz contro l'Udinese, è molto difficile che lo spagnolo si vada ad accomodare in panchina a Bergamo, per questo motivo il nuovo arrivato con il numero 90 potrebbe insidiare la titolarità di Messias. Mancano ancora diversi giorni alla scelta definitiva, può succedere di tutto.