Verso Atalanta-Milan: una vittoria dei rossoneri a Bergamo in Serie A manca dal 30 maggio 2015

Domani sera il Milan di Rino Gattuso sarà ospite dell'Atalanta, nel match valido per la quinta giornata di ritorno di Serie A: a Bergamo in casa dei nerazzurri, i rossoneri non vincono in campionato dal 30 maggio 2015, quando espugnarono lo stadio Atleti Azzurri d'Italia per 3-1 (reti milaniste di Pazzini e doppietta di Bonaventura). Nelle successive tre sfide, il bilancio è di due pareggi e un successo atalantino.

